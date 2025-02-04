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"كله صوت وصورة".. مأمورية تطارد متهمًا حاول اقتحام شقة سيدة بحدائق الأهرام

09:15 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

المتهم يحاول اقتحام الشقة

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كتب - محمد شعبان:

الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، هدوء يطبق على هضبة حدائق الأهرام المواجهة لآخر عجائب الدنيا السبع، اضطرت سيدة للنزول لشراء مستلزمات المنزل دون أن تتوقع ما ينتظرها في تلك الأمسية.

لم تكد ترتقي السيدة درجات سلم بيتها بالمنطقة (هـ) وأخرجت مفتاحها الشخصي لتهم بالدخول فكانت الصدمة حاضرة وبقوة. ضيف غير متوقع وصل أمام باب شقتها وحاول الدخول عنوة.

بعد شد وجذب امتد ثوان معدودة، فشلت محاولة ذاك الشخص فغادر العقار سريعًا بينما سيطرت حالة من الخوف على المرأة بعد مشهد مرعب كاد يخلع قلبها من موضعه.

كاميرات المراقبة رصدت كل شيء، التقطت لحظة وصول المتهم مستقلا دراجة نارية مرورًا بصعوده خلف الضحية ومحاولته اقتحام الشقة انتهاء بفراره بعد فشل خطته الشيطانية.

السيدة توجهت إلى نقطة شرطة الرماية وحررت محضرًا بالواقعة وقدمت نسخة من تفريغ الكاميرات لمساعدة رجال الشرطة في تحديد وضبط الجاني. فريق بحث ترأسه العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب ويقوده الرائد مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم يعمل على جمع المعلومات وضبط المتهم لتقديمه للعدالة.

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