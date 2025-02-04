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انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزن بعين شمس

08:28 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

السيطرة على حريق - ارشيفية

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كتب- محمود الشوربجي:
قررت جهات التحقيق بعين شمس، انتداب المعمل الجنائي والأدلة الجنائية، لمعاينة حريق شب داخل مخزن بدائرة القسم.
وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مخزن مستلزمات طبية في منطقة عين شمس؛ دون وقوع أية إصابات.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن في منطقة عين شمس وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

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