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حريق هائل في عين شمس.. والحصيلة 11 حالة اختناق

08:02 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

حريق شقة سكنية

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كتب - محمد شعبان:

سجل حريق شقة صاحبها يستلغها كمخزن بعين شمس 11 حالة إصابة بالاختناق مساء الثلاثاء.

تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار خلف مسجد بشارع الأربعين.

ودفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مفتش الفرقة ومأمور القسم.

تبين بالفحص اشتعال النيران بشقة في الطابق الأرضي ببرج مكون من 14 طابقًا، مما أسفر عن 11 مصابا نقلوا إلى مستشفى عين شمس العام.

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