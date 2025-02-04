"تحسس أجزاء حساسة أثناء الكشف".. تفاصيل تحرش طبيب بسيدة داخل عيادته في التجمع

كتب- أحمد عادل:

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة الجديدة عن أقوال سيدة اتهمت طبيب جلدية بالتحرش بها أثناء الكشف عليها في عيادته الخاصة بالتجمع الخامس. وقالت السيدة أمام جهات التحقيق إن الواقعة بدأت عندما ظهر طفح جلدي في مناطق متفرقة من جسدها، فقررت الذهاب إلى عيادة طبيب جلدية بالتجمع الخامس. وتابعت المريضة في تحقيقات النيابة العامة أنه في جلسة الكشف الأولى، قام الطبيب المتهم بالكشف عليها وتحسس مناطق الطفح الجلدي في اليد والظهر وأعلى الصدر، ثم وصف لها علاجًا موضعيًا عبارة عن كريمات. وأضافت السيدة أنه في الجلسة الثانية، بدأ الطبيب في مغازلتها وأخبرها بأنها مريضة ذات أولوية لديه، لكنها رفضت تلك المجاملات، ثم عاود الكشف عليها مرة أخرى وتحسس أماكن الطفح الجلدي. وأوضحت السيدة أنه بعد ذلك ظهرت لها بثور جديدة في يدها، وأخبرها الطبيب أنها تحتاج إلى الكي في غرفة أخرى غير غرفة الكشف. وعندما توجهت معه إلى الغرفة، قام بملامسة مناطق حساسة من جسدها دون رضاها. في المقابل، أنكر الطبيب المتهم خلال التحقيقات تهمة التحرش بالمريضة، مبررًا ملامسته لأجزاء حساسة من جسدها بأنه كان يؤدي عمله الطبي لتشخيص حالتها. وقررت النيابة العامة إحالة الطبيب إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بالتحرش بمريضة داخل عيادته الخاصة.