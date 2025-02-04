حبس 3 عاطلين سرقوا سيارة نقل من سائق بالإكراه في 15 مايو

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة 15 مايو والتبين، بحبس 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة سيارة نقل من سائق بالإكراه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على تشكيل عصابي ضم 3 أشخاص، لقيامهم بسرقة سيارة نقل من مواطن بالإكراه.

ونجحت قوة أمنية من قسم شرطة 15 مايو، في ضبط (3 أشخاص"لأحدهم معلومات جنائية")، لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة سيارة نقل من أحد الأشخاص عقب تواصل أحدهم معه هاتفياً واستدراجه وتهديده بسلاح أبيض.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لوجود خلافات مالية بين أحدهم وشقيق المجني عليه، وتم بإرشادهم ضبط ( السيارة المستولى عليها – "الهاتف المحمول والسلاح الأبيض المستخدمان في ارتكاب الواقعة").

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.