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نهاية مأساوية لسوداني في مدينة نصر والسيناريو يتكرر بفيصل

07:01 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

جثة بالشارع أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

لقي سوداني مصرعه سقط من الطابق السابع بمدينة نصر شرق العاصمة مساء الثلاثاء.

تلقى مامور قسم أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بشارع الورشة.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن الجثة لشخص يحمل الجنسية السودانية فارق الحياة إثر سقوطه من الطابق السابع في ظروف غامضة.

ويستمع الضباط لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة تمهيدًا لإيداع الجثمان ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ومن القاهرة للجيزة تحديدا شارع الثلاثيني بفيصل، تفحص أجهزة الشرطة بلاغا ورد لغرفة النجدة بالعثور على جثة أسفل عقار بشارع زكي السيسي نتيجة سقوطه من الطابق العاشر.

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