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استدعاء طليقة شيف شهير وابنته للتحقيق في واقعة فيلا الشيخ زايد

06:54 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

النيابة العامة

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كتب- صابر المحلاوي:
أمر المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، باستدعاء الإعلامية أماني السيد -طليقة شيف شهير-، وابنة طليقها "شيماء"، لسماع أقوالهما بشأن الاتهامات المتبادلة بينهما بالسب والشتم، إثر مشاجرة نشبت بينهما أمام فيلا بمدينة الشيخ زايد.
وكشفت التحقيقات الأولية أن الإعلامية تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة الشيخ زايد، تتهم فيه ابنة طليقها بالتعدي عليها ومنعها من دخول الفيلا التي تمتلكها بالمناصفة مع والدها في كومبوند بالشيخ زايد.
وأفادت بأنها فوجئت بتغيير كالون الباب، وعندما حاولت الدخول نشبت مشادة كلامية بينها وبين ابنة الشيف، ما دفعها لتحرير محضر رسمي.
في المقابل، تقدمت "شيماء" ببلاغ مماثل تتهم فيه طليقة والدها بالتعدي عليها بالسب والشتم.
وبإشراف المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، قررت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة في محيط الواقعة للتحقق من صحة الادعاءات، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الحادث والتأكد من صحة الاتهامات المتبادلة.

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الشيخ زايد إيهاب العوضي مشاجرة أماني السيد
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