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وزير الداخلية يلتقي نظيره البوركيني لتعزيز التعاون الأمني

05:09 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

اللواء محمود توفيق ووزير الأمن بجمهورية بوركينا فا

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كتب- علاء عمران:

استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، محمدو سانا - وزير الأمن بجمهورية بوركينا فاسو، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين أجهزة الأمن في البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك.

وأعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، مُؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز قنوات الاتصال وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية في شتى مجالات العمل الأمني، مُشيداً بالقدرات والإمكانات التقنية والعلمية والتدريبية التي شاهدها خلال زيارته لعدد من قطاعات الوزارة وتطلعه للاستفادة منها في صقل خبرات ومهارات الكوادر الشرطية البوركينية في مختلف المجالات التدريبية.

ومن جانبه أعرب محمود توفيق – وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير الأمن بجمهورية بوركينا فاسو للقاهرة، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بجمهورية بوركينا فاسو في ضوء علاقات الصداقة التي تربط البلدين، مُشيراً إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وترحيبه بتبادل الخبرات في المجالات الأمنية محل الاهتمام المُشترك وتضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها في ظل التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

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