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بحوزتهما 3 مليون قطعة.. ضبط شخصين بتهمة تصنيع الألعاب النارية في الفيوم

04:57 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

ضبط شخصين

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كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شخصين لاتهامهما بتصنيع الألعاب النارية، بحوزتهما 3 مليون قطعة.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم أفادت قيام (شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة كائنة بقطعة أرض فضاء مجاورة لمسكن أحدهما لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الورشة المُشار إليها وأمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما (أكثر من 3 مليون قطعة ألعاب نارية بأحجام وأشكال مختلفة - المواد والأدوات المستخدمة في التصنيع)

بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار وتحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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ضبط شخصين تصنيع الألعاب النارية الفيوم
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