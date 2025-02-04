قضية الإخصاص .. تأجيل محاكمة 4 متهمين في واقعة ثأر الصف

كتب - رمضان يونس:

قررت الدائرة "2" بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، تأجيل محاكمة 4 متهمين في واقعة قتل "سعد" للثأر منه لوجود خلافات عائلية قديمة والمعروفة إعلاميًا بثأر "قرية الإخصاص".

وتضمن قرار التأجيل إلى جلسة اليوم الثالث من إنعقاد دور مارس المقبل لتقديم المذكرات الختامية لطلب الدفاع.

ترأس هيئة الدائرة المستشار حسين فاضل عبد الحميد الشحات رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي علي ومحمد حسن خطاب، وسكرتارية خالد شعبان.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6327 لسنة 2024 جنايات الصف، والمقيدة برقم 2487 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين الأول والثاني، وفق أوراق الدعوى، في الثامن من يناير 2024، قتلا المجني عليه "سعد س" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه بسبب خلافات ثأرية بينهما، وأعدا لذلك سلاحًا ناريًا "طبنجة" وذخائر حية. وما أن ظفرا به، حيث أيقنا سلفًا تواجده، حتى باغته الأول بإطلاق أعيرة نارية صوبه، محدثين إصابته التي أودت بحياته.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين "محمد ع."، و"حسام م."، ووالدتهما "ن. ج."، وآخر "طارق س."، تهمة الشروع في قتل المجني عليه "صبحي ع." عمدًا، بأن أطلق الأول صوبه عيارًا ناريًا محدثًا إصابته الواردة بالتقرير الطبي المرفق، قاصدين بذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو تدارك المجني عليه بالعلاج، على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكرت النيابة أن المتهمين من الأول حتى الرابع حازوا سلاحًا ناريًا بماسورة مششخنة "طبنجة" بدون ترخيص، بأن أحرز الأول، وحاز الثاني حتى الرابع بواسطته ذخائر حية طلقات نارية عيار 9 م للسلاح الناري محل الاتهام السابق، دون أن يكون مرخصًا لهم إحرازها أو حيازتها، على النحو المبين بالتحقيقات.