حكم قضائي جديد ضد هدير عبد الرازق بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

كتب - أحمد عادل:

قضت محكمة استئناف الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، برفض الاستئناف المقدم من البلوجر "هدير عبد الرازق" على حكم تغريمها 20 ألف جنيه، في قضية سوء استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

كانت النيابة العامة قد وجهت خمس تهم إلى البلوجر هدير عبد الرازق في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الاقتصادية، وجاءت الاتهامات على النحو التالي:

نشر صور خادشة للحياء العام: بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك) صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة، بقصد الإغراء على نحو يخدش الحياء العام، وفق ما ورد في التحقيقات.

ارتكاب فعل فاضح علني: استخدمت مفاتنها وتلميحاتها وإيحاءاتها الجنسية في صور ومقاطع مرئية بثتها عبر حساباتها، بما يتنافى مع القيم الأخلاقية، وفق التحقيقات.

الترويج لممارسة الفجور: نشرت محتوىً يتضمن إغراءً يلفت الأنظار إلى أفعال غير أخلاقية، مما يشكل مخالفة للقوانين المنظمة لاستخدام الإنترنت.

الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية: نشرت مقاطع مرئية وصورًا اعتبرتها التحقيقات تعديًا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، باستخدام إيحاءات غير لائقة.

استخدام حسابات إلكترونية لارتكاب الجرائم السابقة: أنشأت حسابات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي لتسهيل نشر المحتوى المخالف.

وقد تم تقديم أوراق القضية إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية، التي نظرت القضية في جلسة 30 نوفمبر، مع إعلان المتهمة بموعد الجلسة.