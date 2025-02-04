إلغاء الحبس والاكتفاء بالغرامة.. الاستئناف تفصل في قضية محمد أبو بكر وميار الببلاوي

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة استئناف الاقتصادية بقبول استئناف الشيخ محمد أبو بكر على حكم حبسه شهرين في قضية سب وقذف الإعلامية ميار الببلاوي، وفي المضمون قررت إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة 20 ألف جنيه.

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بحبس الشيخ "محمد أبو بكر" شهرين وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه 20 ألف جنيه عن التهمة الثانية، وألزمته بـ50 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت للإعلامية.

كما قضت المحكمة بتغريم الإعلامية "ميار الببلاوي" 20 ألف جنيه، في قضية السب والقذف المتبادل.

وكانت أزمة الإعلامية "ميار الببلاوي" والشيخ "محمد أبو بكر" قد أثارت الجدل في الآونة الأخيرة، بعد تبادل الاتهامات بين الطرفين على هامش تعليق الشيخ على تصريحات الإعلامية حول تطليقها من زوجها 11 طلقة وعودتها له دون محلل.

وتبادل الطرفان الرد على حساباتهما الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن وصل الأمر لتبادل السب والقذف والاتهامات أمام النيابة، ليكون الفصل بينهما موكلاً للقضاء.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الشيخ "محمد أبو بكر" للمحكمة الاقتصادية بتهمة السب والقذف وخدش سمعة الإعلامية "ميار الببلاوي"، بينما أحالت النيابة الإعلامية "ميار الببلاوي" للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الشيخ "محمد أبو بكر" عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".