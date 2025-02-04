تبادل محاضر بين طليقة شيف شهير وابنته: "ضربتني.. لا هي اللي شتمتني"

كتبت- محمد شعبان:

تبادلت طليقة شيف شهير وابنته المحاضر حول التعدي بالضرب والسب على بعضهما. واتهمت لطليقة وهي مذيعة شابة ابنة طليقها بمنعها من دخول فيلا طليقها الواقعة في الشيخ زايد.

وقالت المذيعة الشابة في بلاغها إنها تقيم في الفيلا بالمشاركة مع طليقها، وفوجئت بتغيير ابنة الشيف كالون الباب، ما منعها من دخول المكان.

من ناحية أخرى، حررت ابنة الشيف محضرًا ضد طليقة والدها، اتهمتها فيه بالاعتداء عليها بالسب.

واستمع رجال المباحث بقيادة العقيد إسلام المهداوي مفتش مباحث فرقة الشيخ زايد، والمقدم عمرو مصطفى عبد العال رئيس المباحث إلى أقوال الطرفين، وتم تحرير محضر لكل منهما، وإحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق.