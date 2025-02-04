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أمن القاهرة يكشف تفاصيل تغيب أجنبي بمنطقة عين شمس

01:57 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

مديرية أمن القاهرة

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كتبت- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيب أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول".

وتبين من الفحص ورود بلاغ لقسم شرطة عين شمس من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" تفيد بتغيب نجلها، الذي يعاني من مرض التوحد، بعد خروجه من مسكنهما.

وبعد عمليات البحث والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على المفقود في منطقة قسم شرطة النزهة. تم تسليمه لوالدته بعد أخذ تعهد منها بحسن رعايته. وقد تقدمت الأم بالشكر لرجال الشرطة على جهودهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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مديرية أمن القاهرة منطقة عين شمس شرطة النزهة
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