ضبط 223 سلاح ناري و271 قضية مخدرات وتنفيذ 66231 حكم قضائي متنوع

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في مصر حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 223 قطعة سلاح ناري، 271 قضية مخدرات، وتنفيذ 66231 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وأثمرت الجهود عن ضبط 22 متهما هاربا، وضبط 16 متهما في أعمال بلطجة، وضبط 183 دراجة نارية مخالفة، بالإضافة إلى ضبط 20846 مخالفة مرورية متنوعة. وتم فحص 45 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.