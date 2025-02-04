سماح تطلب خلع زوجها: "بيسبلي 50 جنيه مصروف وعاوز ياكل لحمة وفراخ "

كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "سماح.ع"، 30 سنة، ربة منزل، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بإمبابة، مبررة طلبها بسبب الأوضاع المالية الصعبة التي تتسبب فيها تصرفات زوجها. قالت في دعواها: "زوجي بياخد 350 جنيه يوميًا وبيترك لي فقط 50 جنيهًا كمصروف لإدارة شؤون المنزل وإعداد الطعام".

وأضافت سماح: "أنا مش قادرة أعيش بالمبلغ ده وأوفر منه طلباته. هو عاوز ياكل لحمة وفراخ بـ50 جنيه". وأشارت إلى أنها حاولت التفاهم معه مرارًا، لكن كل محاولاتها باءت بالفشل، حيث كان يتهرب من التحدث معها ويذهب للنوم.

وأوضحت أنها لم تعد قادرة على الاستمرار في حياتها الزوجية بسبب شعورها بالإهانة وعدم التقدير من قبل زوجها، حيث كان يلومها على مصاريف المنزل، قائلاً إن هناك نساء يعملن ويقمن بجمعيات ويصرفن على البيت.

بعد محاولات عدة من جانبها للتوصل إلى حل، قررت سماح اللجوء إلى محكمة الأسرة بإمبابة ورفعت دعوى خلع (رقم 461 لسنة 2024). لم يتم الفصل في الدعوى بعد، ولا تزال منظورة أمام المحكمة.