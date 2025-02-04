معرضًا حياته والمواطنين للخطر.. ضبط قائد سيارة لأداء حركات استعراضية في البحيرة

كتب- علاء عمران

كشفت أجهزة الأمن بمحافظة البحيرة ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة ملاكي بأداء حركات استعراضية على أحد الطرق، مما عرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، وهو طالب مقيم بمحافظة البحيرة. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة أثناء احتفاله بخطوبة أحد أصدقائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السيارة وقائدها.