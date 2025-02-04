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حادث مروع أعلى الدائري.. تفاصيل تصادم 3 سيارات وسقوط مصابين | صور

11:02 ص الثلاثاء 04 فبراير 2025
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كتب- علاء عمران:

شهد الطريق الدائري أعلى منطقة الوراق حادث تصادم بين ثلاث سيارات، مما أسفر عن وقوع عدد من المصابين وتوقف حركة المرور.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا بوقوع حادث أعلى الطريق الدائري بشارع 10 بمنطقة القومية بالوراق، وأسفر عن وقوع إصابات. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف وأوناش المرور إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص اصطدام ثلاث سيارات ببعضها البعض: "ميني باص" وسيارتين ربع نقل، إحداهما بصندوق، مما تسبب في توقف حركة المرور في الاتجاهين أعلى الطريق الدائري.

وقد قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى، فيما يجري حصر أعدادهم، بينما يتولى رجال المرور تسيير حركة السيارات وإزالة آثار الحادث من الطريق لإعادة فتح حركة السير.

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