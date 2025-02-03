اندلاع حريق داخل دار أيتام بالزيتون
10:29 م الإثنين 03 فبراير 2025
كتب - محمد شعبان:
اندلع حريق داخل دار أيتام بحي الزيتون شمال العاصمة، مساء الاثنين.
تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة وارتفاع ألسنة اللهب بشارع زغلول.
دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مفتش القطاع.
تبين بالفحص المبدئي اشتعال النيران داخل مخزن في عقار مكون من طابق واحد مستغل كدار للأيتام وسط جهود رجال الإطفاء لمحاصرة مصدر الحريق.
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