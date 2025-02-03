هتك عرض طفلين وصورهم فيديو..قرار جديد من الجنايات بشأن المتهم بالتحرش بالأطفال في الجيزة

كتب - رمضان يونس:

قررت الدائرة "3" جنايات بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، تأجيل جلسة محاكمة صاحب شركة برمجة وتسويق إلكتروني، في واقعة اتهامه بهتك عرض طفلين، إلى جلسة 7 أبريل المقبل لورود التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم.

وأمرت المحكمة بإيداع المتهم تحت الملاحظة بإحدى المنشآت الصحية النفسية والعصبية لمدة 45 يومًا، لعرض حالته النفسية والعصبية لبيان عما إذا كان يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي يفقده الإدراك والوعي وعما إذا كان مسئولاً جنائيًا وقت ارتكاب الجريمة من عدمه.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عبد الشافي السيد عثمان وعضوية المستشارين محمود عبد الحميد سليمان و ياسرعلي علي الزيات وسكرتارية طارق فتحي وطلعت عبده.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 14108 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمُقيدة برقم 6794 لسنة 2024 كُلي جنوب الجيزة، أن "ح.إ"، هتك عرض المجني عليهما الطفلين "م. م" و"م. م"، حال عملهما بشركته بأن خدعهما متحايلاً على حداثة أعمارهما واحتياجهما للأموال فلامس مواطن عفة الثاني وكان ذلك تحت أعين عدسة هاتفه المحمول مع علمه بأنهما دون سن الثمانية عشر عامًا على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكرت النيابة العامة، وفق أوراق الدعوى، أن صاحب شركة البرمجة، هدد طفلين آخرين "ي.م"، و"ع.ب"، كتابة بإفشاء أمورهما و خطفهما إذا لم ينصعوا لأوامره بإستمرارية إرسالهما لمقاطع مرئية عارية يظهرافيها مواطن عفتهما، مستغلا حداثة سن المجني عليهما واحتياجهما للأموال، وارتكابهما الفجور حال كونهما لم يتما ستة عشر عامًا.

وأسندت النيابة العامة، أن المتهم عرض حياة الأطفال "م. م"، و"م. م"، و"ي. م"ع. ب"، و"ا. أ"، وآخرين بأن عرض أمنهم وأخلاقهم وصحتهم وحياتهم للخطر، وتعمد إزعاجهم ومضايقهم عن طريق الإساءة استعمال أجهزة الاتصال، وتعدى على حرمة الحياة الخاصة للأطفال، بأن التقط واحتفظ عن طريق الشبكة المعلوماتية صورا ومقاطع مرئية عارية لهم تتنتهك خصوصيتهم وذويهم دون رضاهم.

واستجوبت النيابة العامة الطفلين "م.م"، و"م.م"، وأكدا أنهما على إثر علاقة عملهما في الشركة خاصته، استدرجهما مُستغلا حداثه سنهما واحتياجهما للمال، فتهك عرضهما بأن التقط لهما صورا وفيديوهات بهاتفه المحمول حال قيامه بأفعال أشياء مخلة بالشرف، نظير إعطائهما مبالغ مالية في حال تلبية مّطلبه، بينما "ا.أ" أفاد بأنه تواصل مع المتهم عن طريق "سناب شات"، فأغراه الأخير بالأموال نظير تصوير مقاطع مرئية لمواطن عفته مستغلا حداثه سنه و ضعفة المادي، وقال "ع.ب" في التحقيقات إنهتعرف على المتهم عن طريق واتساب فاستدرجه للاستحصال على مقاطع مرئية عارية مقابل مبالغ مالية، وهدده بالخطف إذ لم ينصاع لأوامره بإرسال مقاطع عارية بغرض نشرها.

وثبت بتقرير الفحص الفني الخاص بالهواتف المحمولة ملك بالمتهم، بمعرفة النيابة العامة بوجود العديد من المحادثات على تطبيق "واتس آب"، وصور مرئية ومقاطع مرئية جاء بمضمونها هتك عرض الطفلين، واستحصال المتهم على مقاطع مرئية وصور مرئية عارية للعديد من الأطفال ومنهم طفلين آخرين، نظير تحويلات مالية اليهم، وجاء بأحد تلك المحادثات اقتصار المتهم على الفئة العمرية التي دون سن السادسة عشر عاما.

وأحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات العاجلة، لما نسب إليه من اتهامات.