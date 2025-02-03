سقط فجأة وغطوه بمصلية.. وفاة محامي أمام محكمة أكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

شهد محيط محكمة أكتوبر اليوم حادثا حزينا بعدما سقط محامي على الارض فاقدا الوعي ليكتشف زملاؤه انه فارق الحياة ولم يستجب لمحاولاتهم بافاقته.

روى عدد من المحامين المترددين على قسم ومحكمة أكتوبر بالحي الحادي عشر تفاصيل وفاة زميلهم حيث قالت محامية انها شاهدت زميلها يسقط على الارض فجأة بجوار المحكمة فهرع زملاؤه اليه الا ان وجهه تحول للون الاصفر وسكن جسده تماما فاعتقدوا انه فقد الوعي وحاولوا عدة مرات افاقته الا انهم اكتشفوا وفاته فقاموا بتغطية وجهه بـ"مصلية" حتى حضرت الاسعاف وتبين اصابته بأزمة قلبية حادة اودت بحياته.

وتبين ان المحامي يدعى عمرو فتحي من منطقة عزبة النخل وأصدر عبد الحليم علام نقيب المحامين بيان نعى فيه المحامي الفقيد الذي وافته المنية اثناء تأدية عمله ثم تلاه ببيان آخر عن سرعة اجراءات صرف المعاش لأسرة زميله المتوفى.

وأصدر نقيب المحامين، عبدالحليم علام، قرارًا بصرف معاش الدفعة الواحدة ومصروفات الجنازة، لأسرة المرحوم عمرو فتحي المحامي بعزبة النخل، والذي توفي أثناء تأدية عمله.

كما وجه نقيب المحامين، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المعاش المستحق لأسرة الزميل الراحل مع تسهيل جميع الإجراءات.

ويتقدم النقيب عبدالحليم علام وأعضاء مجلس النقابة العامة بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين له بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان.