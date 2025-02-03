"ولع في أبوه بميه نار".. جريمة بشعة تهز الجيزة

كتب - محمد شعبان:

لم يتوقع أب أن يدفع حياته ثمن نصحيته لابنه بالبحث عن فرصة عمل بدلا من الجلوس في المنزل. الابن لم يتحمل حديث والده وتخلص منه بطريقة بشعة أصابت سكان المنطقة بالصدمة.

اللواء عاصم أبو الخير مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود استغاثة بصراخ شخص "إلحقوني ابني حرقني".

العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب وجه بسرعة فحص البلاغ تنسيقًا مع وحدة مباحث أبو النمرس. وصول الشرطة المتأخر لم يجد نفعًا، فات الأوان وانتهى كل شيء، فارق الأب الحياة حرقًا.

التحريات شرحت تفاصيل المشهد الأصعب لما دار بين جدران البيت البسيط، مشادة كلامية حادة نشبت بين الضحية وابنه بسبب تعنيفه له ومطالبته بانتشال نفسه من ويلات الفقر والبطالة وعدم الاستسلام للظروف.

سرعان ما تحولت المشادة إلى مشاجرة، أحضر على إثرها الابن الشاب جركن ماء نار وسكبه على والده ليصبح الشاهد الوحيد والأخير على آخر لحظاته في الدنيا. انتهت القصة المأساوية بجثة الأب في المشرحة والابن بحجز القسم ينتظر عرضه على النيابة العامة.