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مصدر أمني يكشف حقيقة دهس شخصين أسفل سيارة نقل والسير بهما

04:17 م الإثنين 03 فبراير 2025

وزارة الداخلية

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كتب- علاء عمران:
نفى مصدر أمني صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن اصطدام سيارة "نقل" بشخصين يستقلان دراجة نارية والسير بهما أسفل السيارة بأحد الطرق السريعة، مع الزعم بوقوع الحادث في البلاد.

وأكد المصدر أن الواقعة المشار إليها حدثت بإحدى الدول الأجنبية خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، وتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأعلنت الجهات الأمنية في تلك الدولة عن ضبط مرتكب الواقعة آنذاك، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المزاعم.

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حادث دهس اصطدام سيارة دراجة نارية
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