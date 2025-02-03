قرار قضائي جديد بشأن 9 متهمين في قضية "أحداث مجلس الوزراء"

كتب - صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين، لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم في أحداث العنف وإضرام النيران وأعمال الشغب التي وقعت بمحيط مجلس الوزراء والمجمع العلمي، إلى جلسة 3 مارس المقبل لاستكمال المرافعة.

ونُسب للمتهمين، وآخرين سبق الحكم عليهم، ارتكاب جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنع قوات الأمن من أداء عملها في تأمين وحماية المنشآت الحكومية.

كما وُجهت إليهم اتهامات بالحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.