إعلان

قرار قضائي جديد بشأن 9 متهمين في قضية "أحداث مجلس الوزراء"

03:36 م الإثنين 03 فبراير 2025

المستشار محمد السعيد الشربيني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين، لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم في أحداث العنف وإضرام النيران وأعمال الشغب التي وقعت بمحيط مجلس الوزراء والمجمع العلمي، إلى جلسة 3 مارس المقبل لاستكمال المرافعة.

ونُسب للمتهمين، وآخرين سبق الحكم عليهم، ارتكاب جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنع قوات الأمن من أداء عملها في تأمين وحماية المنشآت الحكومية.

كما وُجهت إليهم اتهامات بالحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد السعيد الشربيني أحداث مجلس الوزراء محيط مجلس الوزراء المجمع العلمي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
5 مايو.. الحكم على متهم في أحداث تجمهر عين شمس

إعلان

إعلان

نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي في المحافظات.. روابط مباشرة للاستعلام
الذهب والدولار أحصنة سوداء.. السلع الرابحة والخاسرة من حرب ترامب التجارية
هل يرتفع سعر الأدوية في 2025؟ .. رئيس هيئة الدواء يوضح
نقل مواقف السيارات العشوائية في رمسيس.. 11 صورة للمكان البديل