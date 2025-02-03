9 تهم وفتح سحاب بنطاله.. تفاصيل الاتهامات الموجهة لكبير معلمي مدرسة لغات بالقاهرة

كتب- أحمد أبو النجا:

أحالت النيابة الإدارية كبير معلمي مادة الرياضيات بإحدى مدارس اللغات بمحافظة القاهرة للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ على خلفية تحرشه جنسياً بإحدى تلميذات المرحلة الابتدائية، واعتياده ممارسة أفعال غير أخلاقية مع تلميذات وتلاميذ وطلاب المدرسة بالمراحل التعليمية المختلفة.

تحقيقات النيابة بينت ارتكاب المتهم لعددٍ من المخالفات الجسيمة، تمثلت في:

- تحرشه جنسياً بإحدى تلميذات الصف الخامس الابتدائي بأن استطالت يده لمواطن عفتها داخل الفصل عقب انتهاء الوقت المقرر لحصته الدراسية، وذلك أثناء وقوفها برفقة زميلتها أمام جدول الحصص الدراسية بالفصل.

- قيامه بانتهاك خصوصية ذات التلميذة بالتقاط عدة صور لها مستخدماً هاتفه المحمول، وتهديده لها بنشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

- تعمده إهانة ذات التلميذة بطريقة غير لائقة أمام تلاميذ الفصل.

- تعديه بالضرب على تلميذة أخرى بذات الفصل الدراسي حال محاولتها إيقاف المتهم عن الاستمرار في التحرش الجنسي بزميلتها الأولى.

- قيامه بإنشاء مجموعة على إحدى تطبيقات الهاتف المحمول لتلاميذ المرحلة الإعدادية ونشر صور غير لائقة ذات مدلول جنسي عليها.

- اعتياده انتهاك خصوصية طلبة وطالبات المرحلة الإعدادية بتصويرهم باستخدام هاتفه المحمول.

- دخوله إحدى فصول المرحلة الإعدادية متعمدًا فتح سحاب بنطاله واقترابه من طالبات الفصل.

- اعتياده التحدث مع طلبة المرحلة الثانوية بطريقة غير لائقة وبعبارات تحمل إيحاءات جنسية داخل الفصل.

سؤاله طلبة أحد فصول المرحلة الثانوية ذكوراً وإناثاً الوقوف بوضعية غير لائقة ليتمكن من التقاط صور لأجزاء معينة بأجسادهم مستخدماً هاتفه المحمول.

كما تبين قيام الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة وفقاً لما انتهى إليه تقرير مسئول الشئون القانونية بالإدارة التعليمية والأخصائية الاجتماعية بالمدرسة، لحين انتهاء التحقيقات معه في الشكاوى المقدمة ضده من تلاميذ المدرسة وأولياء أمورهم لتحرشه جنسياً بإحدى التلميذات بالمرحلة الابتدائية وتعامله غير اللائق مع تلاميذ المدرسة وطالباتها.

وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من مخالفاتٍ جسيمةٍ ارتكبها المتهم، غير مكترث بما تفرضه عليه واجبات وظيفته كمعلم وما يجب أن يتحلى به من أخلاق في سلوكه وأدائه المهني وفي تعامله مع الآخرين، وبعد العرض على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة - القسم الثاني برئاسة المستشار فوزي شحاته، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة.

وتهيب النيابة الإدارية، من منطلق أداء دورها الدستوري والقانوني، بالقائمين على المنظومة التعليمية بتفعيل لائحة الانضباط المدرسي الصادرة من وزارة التربية والتعليم الفني؛ بما يسهم في توفير بيئة آمنة للطلاب وداعمة للعملية التعليمية، وتعزيز آليات التواصل الفعّال بينهم وبين القائمين على المنظومة التعليمية في مدارسهم، ويكفل سرعة إبلاغهم عن مثل تلك الجرائم فور وقوعها، مع الحرص على تقديم الدعم النفسي اللازم للتلاميذ والطلاب ومعالجة أية آثار نفسية سلبية قد تنجم عن تعرضهم لها.

وفي ذات السياق، فإن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة: "fem@ap.gov.eg"، أو عبر تطبيق "WhatsApp": ٠١٥٠١٠٠٠٨٨٤.