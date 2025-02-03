"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 31 كيلو مخدرات في أسوان ودمياط

كتب- علاء عمران:

قامت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسوان ودمياط، بتوجيه حملات أمنية في عدة دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهود الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط 5 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة، تم خلالها ضبط أكثر من 7 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، أكثر من 3 كيلو جرامات من مخدر البانجو، كمية من مخدر الشابو، وعدد من الأقراص المخدرة بحوزة 8 متهمين، من بينهم 4 لهم معلومات جنائية.

تم ضبط 2 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص، عبارة عن بندقية آلية وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات.

تنفيذ 669 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط

ضبط 3 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة، تم خلالها ضبط 7 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، 8 كيلو جرامات من مخدر البانجو، 6 كيلو جرامات من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين.

ضبط قطعة سلاح ناري "بدون ترخيص"، عبارة عن فرد محلي وعدد من الطلقات، بحوزة 3 متهمين لهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وكذلك ضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.