القتل صعقًا.. طفلة تكشف جريمة أبيها للأمن: ماذا حدث البدرشين؟

كتب- صابر المحلاوي:

فجّرت تحقيقات نيابة جنوب الجيزة الكلية، مفاجأة جديدة في واقعة صعق أبٍ ابنته حتى الموت في البدرشين، بعدما اكتشف فقدانها عذريتها وهروبها المتكرر من المنزل.

وكشفت التحقيقات أن الأب، عقب مقتل ابنته بين يديه، قرر دفنها دون تصريح خشية افتضاح جريمته، واتفق مع شقيقه، الذي عاونه في تنفيذ الجريمة، على فتح مقابر العائلة ودفن الطفلة دون إبداء أسباب للناس، مدعيًا أنها فارقت الحياة فجأة.

وأضافت التحقيقات أن رجال المباحث، عندما تلقوا معلومة بدفن طفلة دون تصريح، توجهوا إلى الأب، الذي أنكر الجريمة، إلا أن المفاجأة جاءت من ابنته الصغرى، البالغة من العمر 10 سنوات، حيث اعترفت على والدها وعمها بأنهما قتلا شقيقتها بعدما ظلا يعذّبانها لمدة يوم ونصف حتى فارقت الحياة.

وقد كشفت تفاصيل الجريمة مباحث الجيزة، عندما وردت معلومات إلى مركز شرطة البدرشين تفيد بقيام سائق توك توك بدفن ابنته دون تصريح. وعلى الفور، وجّه اللواء سامح الحميلي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة، بسرعة التحرّي حول صحة المعلومات وملابسات الواقعة. كما شكّل اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث لجمع التحريات اللازمة.

ونجح فريق البحث، بقيادة اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، والعميد محمد مختار، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، في التوصل إلى حقيقة الواقعة، حيث تبين أن الطفلة، البالغة من العمر 13 عامًا، دفنها والدها دون الحصول على تصريح من مفتش الصحة أو إخطار الجهات المختصة، مما أثار شكوك رجال المباحث.

وكشفت تحريات العقيد هاني عكاشة، مفتش فرقة مباحث جنوب الجيزة، عن مفاجأة، حيث تبيّن أن والد الطفلة قتلها بمساعدة شقيقه بعد تعذيبها وصعقها بالكهرباء حتى فارقت الحياة، ثم دفنها دون الحصول على تصريح. كما أظهرت التحريات أن الطفلة كانت تهرب من المنزل بسبب سوء معاملة والدها لها، وأنه اكتشف عدم عذريتها بعد ارتباطها بعلاقات غير شرعية خلال فترات هروبها المتكررة.

وتمكنت قوة أمنية، بقيادة المقدم أحمد يحيى، رئيس مباحث البدرشين، من القبض على والد الطفلة (سائق توك توك) وعمها (عامل بمخزن خردة)، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الجريمة بسبب سوء سلوكها، على حد زعمهما، وهروبها المتكرر وعلاقاتها الآثمة.

واعترف الأب، خلال التحقيقات، بأنه منفصل عن والدة الطفلتين منذ سنوات، وأنهما كانتا تعيشان معه في منزل العائلة. وذكر أن ابنتيه اعتادتا الهروب من المنزل، بحجة سوء معاملته لهما وعدم إنفاقه عليهما، وأنه أبلغ الشرطة في إحدى المرات، وتمت إعادتهما من منطقة الحصري بمدينة 6 أكتوبر. كما أضاف أنهما هربتا عدة مرات أخرى إلى الهرم والحصري، إلى أن غابتا لمدة 15 يومًا في المرة الأخيرة.

وأوضح الأب أنه عندما عادت الطفلتان، انهال عليهما ضربًا عقابًا لهما، وقرر عرض ابنته الكبرى على الطبيب، بعدما لاحظ تصرفاتها الغريبة وحديثها المستمر عبر الهاتف بطريقة غير لائقة، ليكتشف أنها فقدت عذريتها بعد إقامة علاقات غير شرعية مع عدد من الشباب، ما أصابه بالصدمة ودفعه إلى معاقبتها.

وأضاف الأب أنه بدأ في تعذيب ابنته باستخدام خرطوم، ثم صعقها بالكهرباء عبر "سلك عارٍ"، بينما كان شقيقه يعاونه في تعذيبها، حتى فارقت الحياة. وبعد ذلك، قرر دفنها دون تصريح حتى لا يُفتضح أمره بسبب الإصابات الواضحة على جسدها.

تم تحرير محضر بالواقعة، متضمنًا اعترافات المتهم، وأُحيل وشقيقه إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيق.