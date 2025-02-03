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"كسر دماغها بالعصاية".. شاب يعتدي على والدته المسنة بالعمرانية

10:25 ص الإثنين 03 فبراير 2025

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كتب - محمد شعبان:

أصيبت سيدة مسنة بكسر في الجمجمة بعدما تعدى عليها نجلها بالضرب باستخدام لوح خشبي، في العمرانية.

تصارع عجوز الموت داخل المستشفى إثر اعتداء ابنها عليها بالضرب مستخدمًا عصا خشبية بمنطقة العمرانية غرب الجيزة.

اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارًا من نقطة شرطة ملحقة بأحد المستفيات باستقبال سيدة في أواخر الستينات من عمرها مصابة بكسر في الجمجمة.

تحريات مفتش مباحث فرقة الطالبية والعمرانية توصلت إلى أن ابنها مهتز نفسيًا اعتدى عليها بالضرب نتيجة مشادة كلامية بينهما داخل المنزل.

تحفظت الشرطة على الابن لعرضه على مستشفى الأمراض النفسية والعقلية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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