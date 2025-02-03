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اشتعال سيارة بـ"صحراوي الإسماعيلية" وإصابة قائدها

10:24 ص الإثنين 03 فبراير 2025

حريق سيارة - ارشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب شخص بحروق في اشتعال سيارة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باشتعال سيارة بالطريق المشار إليه.

تبين بالفحص اشتعال سيارة أمام مدينة المستقبل اتجاه القاهرة، مما أسفر عن إصابة قائدها بحروق نُقل على إثرها إلى مستشفى السلام للعلاج.

وأخمد رجال الدفاع المدني الحريق وجنبت إدارة المرور حطام السيارة نهر الطريق لتسيير حركة المرور.

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