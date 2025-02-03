حالة اختناق في حريق شقة بوكالة البلح
10:22 ص الإثنين 03 فبراير 2025
كتب - محمد شعبان:
أصيب شخص بحالة اختناق في حريق شقة ببولاق أبو العلا اليوم الاثنين.
مأمور قسم شرطة بولاق أبو العلا تلقى بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد كثيف للدخان بوزالة البلح.
دفع مدير إدارة الدفاع المدني بالقاهرة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مفتش القطاع.
وتبين بالفحص المبدئي اشتعال النيران بشقة بالطابق الثالث بالعقار رقم بشارع الفطير وأسفر الحريق عن حالة اختناق.
رجال الحماية المدنية أخمدوا الحريق ومنعوا امتداد نيرانه إلى الشقق السكنية المجاورة بالعقار المكون من 3 أدوار.
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى:اشتعال سيارة بـ"صحراوي الإسماعيلية" وإصابة قائدها