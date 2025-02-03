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سقوط مروع لطفلين سودانيين في عين شمس

10:21 ص الإثنين 03 فبراير 2025

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كتب - محمد شعبان:

أصيب طفلان يحملان الجنسية السودانية سقطا من الطابق السادس بعين شمس اليوم الاثنين.

مأمور قسم شرطة عين شمس تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال مستشفى طفلين مصابين بكسور ادعاء سقوط من علو.

التحريات الأولية بينت سقوط طفلين سودانين بمنور العقار إثر اختلال توازنهما ونقلا إلى مستشفى هليوبوليس للعلاج.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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عين شمس قسم شرطة عين شمس مستشفى هليوبوليس سقوط مروع
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