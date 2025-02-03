أنهى حياته تاركاً خلفه 3 أطفال.. ما الذي دفع "هاني" موظف الأوبرا إلى إلقاء نفسه في نهر النيل؟

كتب- أحمد عادل

في واقعة هزّت المجتمع المصري، عُثر على جثمان هاني عبد القادر، 30 عامًا، الموظف بدار الأوبرا المصرية، في نهر النيل بعد اختفائه لعدة أيام، بعد فصله من عمله.

يأس "هاني" من الحياة بعد أن ترك عمله الذي تحول لساحة حرب، مارس عليه أحدهم غير معلوم الهوية كل أنواع الضغط النفسي، مما دفعه لاتخاذ القرار المأساوي، تاركًا خلفه 3 بنات في عمر الطفولة.

ترك "هاني" رسالة غامضة أثارت جدلاً واسعًا لظالمه دون أن يفصح عن أسمه، جاء فيها، "ستراني في مرضك وضعفك وفشلك، ستراني في عقوق أبنائك، ستراني في غدر من حولك، ستراني في هجر أصحابك، ستراني في أحلامك المحطمة التي لا تتحقق”.

دفعت تلك الكلمات للتساؤل عن هوية الشخص المقصود في الرسالة، بينما أسرة الموظف لم تستطع تصديق أنه أقدم على إنهاء حياته، ونفى شقيق "هاني" الرسالة المنسوبة له، قائلًا "مش خط أخويا". وعلى جانب آخر أصدقاء "هاني" أفادوا أنه كان معروفًا بأخلاقه الحميدة وتفانيه في عمله، ولكن في الفترة الأخيرة خضع لتحقيق بسبب مشكلة في العمل ولم يكن بينه وبين أحد خلافات. وبدأت النيابة العامة في إمبابة، التحقيق في واقعة إنهاء "هاني" الموظف بدار الأوبرا حياته في نهر النيل، بعد تداول أنباء عن وجود ضغوط نفسية دفعته للانتحار. وقررت النيابة العامة، استدعاء شقيق "هاني" الموظف بدار رلأوبرا، وزملائه في العمل، لسماع أقوالهم في الواقعة للوقوف على أسباب الحادث.