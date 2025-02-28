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القبض على خادمة متهمة بسرقة مجوهرات الإعلامية ميار الببلاوي

11:13 م الجمعة 28 فبراير 2025

الفنانة ميار الببلاوي

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كتب - محمد شعبان:

نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي في القبض على خادمة نيجيرية متهمة بسرقة مجهورات الإعلامية ميار الببلاوي بالهرم.

الأسبوع الماضي تلقى مأمور قسم الهرم بلاغا من "الببلاوي" تتهم فيه خادمتها بسرقتها بعد استقدامها بفترة وجيزة لا تتعد الـ48 ساعة.

الإعلامية المعروفة اتهمت الخادمة حديثة العهد بمنزلها بسرقة مجوهراتها الثمينة وقدمت أوصافها. العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب شكل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفى الدكر لفحص البلاغ وضبط المشكو في حقها.

جهود البحث والتحري بمشاركة العقيد محمد الجوهري مفتش فرقة الهرم توصلت إلى مكان اختباء المتهمة، وإيفاد مأمورية ألقت القبض عليها لسماع أقوالها واستعادة المسروقات.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

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