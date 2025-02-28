مصابان في حريق شقة ببدر واشتعال مدخنة مطعم مشويات بعابدبن

كتب - محمد شعبان:

سجل حريق شقة بمدينة بدر حالتي إصابة مساء الجمعة ونقلا للمستشفى.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار بجوار مسجد السيدة عائشة.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم ومفتش الفرقة.

وتبين بالفحص اندلاع حريق بشقة بالطابق السادس بالعقار رقم 187 بكمبوند النرجس مما أسفر عن حالتي إصابة نقلا إلى مستشفى البنك الأهلي.

في سياق متصل، أخمدت قوات الدفاع المدني حريقًا شب بمطعم مشويات الحرمين بعابدين، وتبين بالمعاينة اشتعال النيران بمدخنة المطعم.