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انفجار لغم أرضي بطرة.. ومصدر: الضحية خفير خصوصي

06:40 م الجمعة 28 فبراير 2025

انفجار لغم أرضي - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب خفير خصوصي في انفجار لغم أمام سجن طرة جنوب القاهرة مساء الجمعة.

تلقى مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي انفجار أمام منطقة السجون.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ مدعومة بفريق إنقاذ بري وسيارة إطفاء، وتبين بالفحص انفجار لغم أدى إلى بتر مشط القدم اليمنى لخفير بمكان الواقعة، حسب مصدر أمني.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى مبرة المعادي للعلاج، وتحرر المحضر اللازم.

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