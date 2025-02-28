10 مارس.. محاكمة شيف شهير بتهمة الإهمال في واقعة دهس عامل دليفري

كتب- صابر المحلاوي:

حددت محكمة جنح أكتوبر جلسة 10 مارس المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة شيف شهير، بتهمة الإهمال والتسبب في السماح لقاصر، وهو ابن طليقته، بقيادة سيارته، ما أسفر عن دهس عامل دليفري بطريق الشيخ زايد.

وأقامت أسرة الضحية دعوى جديدة ضد الشيف، متهمين إياه بالاشتراك في القتل الخطأ بسبب الإهمال، وطالبوا بتعويض مدني قدره 10 ملايين جنيه.

وتقدم المحامي علي فايز، دفاع أسرة عامل الدليفري، بالدعوى إلى محكمة جنح الشيخ زايد كجنحة مباشرة ضد الشيف، التي حددت المحكمة لها جلسة 10 مارس المقبل.

وأكد المحامي أن أسرة المجني عليه لم تتنازل عن اتهام الشيف، معتبرين أنه كان مسؤولًا عن السماح لابن طليقته القاصر بقيادة السيارة أكثر من مرة، رغم عدم امتلاكه رخصة قيادة، وهو ما يشكل مخالفة للقانون.

وكانت أزمة ابن طليقة الشيف قد انتهت بالإفراج عنه بعد تصالح والدته مع أسرة الضحية، ودفع مبلغ 3 ملايين جنيه كدية شرعية.

وفي أواخر يناير الماضي، أيدت محكمة مستأنف جنح الطفل بأكتوبر حكم حبس ابن طليقة الشيف لمدة سنة مع الشغل وتغريمه 500 جنيه، بعد استئنافه على الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة.