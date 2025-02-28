كتب دراسية مقلدة .. القبض على مالك مطبعة في محرك بك

كتب - علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية في ضبط مطبعة غير مرخصة متورطة في تقليد ونسخ الكتب الدراسية بالمخالفة للقانون.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن قيام مالك مطبعة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، بنسخ وتقليد آلاف الكتب الدراسية لمختلف المواد والمراحل التعليمية، دون الحصول على أي تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، في انتهاك واضح للقانون.

وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المطبعة، حيث تم ضبط مالكها المقيم بالإسكندرية، وعُثر بداخلها على 4250 نسخة من الكتب الدراسية والأغلفة الخاصة بمراحل تعليمية مختلفة، وجميعها مقلدة وبدون تفويض أو تصريح رسمي، ما يشكل اعتداءً على حقوق الملكية الفكرية.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.