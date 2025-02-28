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كبلوه بالحبال ووثقوا جريمتهم بالفيديو.. الداخلية تكشف تفاصيل احتجاز عامل بالقاهرة

02:23 م الجمعة 28 فبراير 2025

وزارة الداخلية

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كتب - علاء عمران:


تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من تحرير عامل محتجز داخل شقة بمنطقة السلام، بعد تلقي بلاغ من الأهالي يفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بتقييده واحتجازه داخل شقة سكنية.

وبعد التحريات، تم ضبط 4 عمال داخل الشقة، حيث تبين أنهم قاموا باحتجاز المجني عليه وتقييده بالحبال بسبب خلاف مالي، كما عُثر بحوزتهم على 11 إيصال أمانة مُوقّع من المجني عليه، سلاح أبيض وحبل.

ووفقًا لأقوال المجني عليه، فإنه كان قد اقترض مبلغًا ماليًا من اثنين من المتهمين، ولدى تعثره في السداد، استدرجاه إلى الشقة بحجة تسوية الخلاف المالي، لكنه فوجئ باحتجازه وإكراهه على توقيع الإيصالات، بمساعدة باقي المتهمين.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الجريمة، فيما كشف فحص هاتف أحدهم عن مقطع فيديو يوثق الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وباشرت النيابة التحقيق.

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وزارة الداخلية احتجاز عامل جريمة قتل
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