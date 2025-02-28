جلسة كيف انتهت بقتل "هدي".. تطور جديد في واقعة "طفلة حلابة"

كتب ـ رمضان يونس:

حددت محكمة الجنايات المختصة، جلسة 3 مارس، لنظر أولى جلسات محاكمة عامل وتاجر خردة، في واقعة اتهامها بقتل طفلة الأول بعد التعدى عليها جنسيًا من قبل الثاني داخل منزل في قرية "حلابة" بعد جلسة كيف.

وكشفت تحقيقات النيابة أن والد الطفلة "هدى" دائم تعاطي المواد المخدرة " الآيس" رفقة صديقه المتهم "إبراهيم" في منزل الأول، وفي يوم الجريمة تناول الصديقان جرعة المخدر أمام الأطفال "دنيا وهدى"، ثم انصرف "إبراهيم" ـ صديق الأب ـ قبل منتصف الليل، حتى عاد مجددًا إلى منزل صديقه "نصر" بحجة إنه ترك شيء بالمنزل.

وذكرت التحقيقات أن المتهم دلف لمنزل صديقه ووضع له مخدر في كوب عصير، وبعد أن تأكد من نوم صديقه، بدأ تنفيذ مخططه، حيث أخذ الطفلة "هدى" أثناء نومها بجوار شقيقتها "دنيا" وكمم فمها ووثق يدها بحبل، ثم خلع ملابسها وتعدى جنسيًا داخل غرفة "الخردة"، وبعد ذلك خنقها حتى فارقت الحياة خشية افتضاح أمره، ثم ألقى جثمان الطفلة في الغرفة ووضع عليها ملابس والدتها القديمة.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطاراً من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ بمقتل طفلة خنقا داخل مبنى على أطراف قرية حلابة بدائرة المركز.

كشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، مقتل الطفلة "هدى .ن .م" تبلغ من العمر 8 سنوات، خنقا على يد صديق والدها ويدعى "إبراهيم. ع".

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب محمد ياسين والنقيب عمرو رضوان والنقيب محمد المغربي والنقيب محمد العطار معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.