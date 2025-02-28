سحب 1260 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

كتب - علاء عمران:

كثّفت أجهزة الأمن جهودها لضبط مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني، مما أسفر عن سحب 1260 رخصة على مستوى الجمهورية.

وكانت المهلة المحددة لتركيب الملصق قد انتهت في 30 مارس، ليتم بعدها تفعيل لوائح المرور بحق المخالفين.

وتواصل وحدات المرور استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، باعتباره خطوة أساسية في تطبيق المنظومة المرورية الذكية، كما توفر وزارة الداخلية خدمة إلكترونية عبر بوابة مرور مصر لطلب تركيب الملصق وسداد الرسوم إلكترونيًا.

ويستمر العمل بوحدات المرور حتى الساعة الخامسة مساءً لتيسير الإجراءات، بالإضافة إلى الفترات الصباحية.