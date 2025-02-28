بسبب خلافات سابقة.. الداخلية تكشف حقيقة التعدي على سيدة وأسرتها بكفر الشيخ

كتب - علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل واقعة التعدي على سيدة وأسرتها في كفر الشيخ، بعد تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم تعرضهم للاعتداء.

وأوضحت التحريات أن الحادثة نتجت عن خلافات سابقة بين الطرفين، حيث نشب نزاع بين السيدة وأسرتها من جهة، وأحد الأشخاص ونجليه من جهة أخرى، حول شراء محل تجاري، وهو ما أدى إلى تبادل الاتهامات بين الطرفين بالاعتداء الجسدي، وتم تحرير محاضر بالواقعة.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في القضية.