"تعبت من الدنيا".. سيدة تستقبل شهر رمضان بإشعال النار في نفسها بالسيدة زينب

كتب - محمد شعبان:

قبل ساعات من استقبال شهر رمضان الكريم، حاولت سيدة التخلص من حياتها بشكل مأساوي، أشعلت النيران في جسدها وسط الشارع بحي السيدة زينب.

مساء الخميس، تلقى مأمور قسم شرطة السيدة زينب إخطارًا من الخدمات الأمنية بمحاولة سيدة الانتحار بشارع يعقوب المتفرع من شارع خيرت.

التحريات الأولية بينت أن المارة فوجئوا بسيدة سكبت مادة سريعة الاشتعال على جسدها "بنزين" ثم أضرمت النار في نفسها مرددة عبارة "تعبت من الدنيا واللي فيها".

أسرع المارة لإنقاذها بطفايات حريق وبطاطين ونقلوها -على قيد الحياة- إلى مستشفى قصر العيني للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطر حكمدار العاصمة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين