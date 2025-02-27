إصابة 5 أشخاص في تصادم أتوبيس بسيارتين أعلى الدائري

كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص في تصادم حافلة ركاب مع سيارتين ملاي أعلى الطريق الدائري، مساء الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بعد نزلة مسطرد.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تصادم أتوبيس مع سيارتين ملاكي بالطريق الدائري اتجاه الهرب، مما أسفر عن سقوط 5 مصابين.

المصابون الخمسة نقلوا إلى مستشفى ناصر العام للعلاج، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.