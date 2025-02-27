ابن طليقة شيف شهير يشتري حريته بـ3 ملايين جنيه ويغادر قسم الشيخ زايد

كتب - محمد شعبان:

غادر ابن طليقة شيف شهير قسم شرطة أول الشيخ زايد، الخميس، بعد دفعه الدية لأسرة عامل دليفري دهسه بسيارة فارهة.

وتقدم المستشار علي فايز، محامي أسرة الضحية، بطلب إلى المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر لإيقاف تنفيذ العقوبة، وذلك بعد التصالح الرسمي مع أسرة المجني عليه ودفع دية 3 ملايين جنيه.

وكانت محكمة مستأنف جنح الطفل بأكتوبر قد أيدت حكم حبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه 500 جنيه، بعد استئنافه على الحكم الصادر من محكمة أول درجة.