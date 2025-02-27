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وزير الداخلية يصدق على تخريج دفعة جديدة من معاهد معاوني الأمن

07:50 م الخميس 27 فبراير 2025

حفل التخرج

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كتب - علاء عمران:

صـدق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على تخريج الدفعة الثامنة من طلبة وطالبات معاهد معاونى الأمن.

أقيمت فعاليات حفل التخرج بمقر الإدارة العامة لمعاهد معاونى الأمن بطره بحضور مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، وعدد من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية.

بدأت فعاليات الاحتفال بتقديم الطلبة والطالبات عدداً من العروض التدريبية التى تعكس مراحل إعداد خريجى معاهد معاونى الأمن والتى تمت وفقاً لبرامج تدريبية وتعليمية على مدار فترة دراستهم بما يضمن صقل مهاراتهم للوصول إلى عنصر أمنى متميز يلبى كافة تخصصات واحتياجات جهات الوزارة المختلفة.

كما ألقى مدير الإدارة العامة لمعاهد معاونى الأمن كلمة أكد خلالها على أن وزارة الداخلية تحرص على إعداد كوادر بشرية مؤهلة تتسلح بالعلم والإنضباط من خلال خطط مدروسة وآليات مستحدثة تهدف إلى تدعيم قدرات رجال الشرطة ورفع كفاءاتهم لآداء المهام الموكلة إليهم بما يواكب التطورات التى تشهدها الساحة وما تطرحه من تحديات.

ونقل مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب تحيات وزير الداخلية للطلبة والطالبات وأسرهم. واختتمت فعاليات الإحتفال بتكريم أوائل الخريجين من الطلبة والطالبات وعدد من المتميزين وتم عزف السلام الوطنى.

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