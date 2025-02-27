مشهد مروع في الصف.. اشتعال خط غاز رئيسي (صور)
06:37 م الخميس 27 فبراير 2025
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كتب - محمد شعبان:
شهد مركز الصف جنوب الجيزة اشتعال خط غاز طبيعي رئيسي مساء الخميس.
تلقى مدير أمن الجيزة اللواء سامح الحميلي إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بقرية زرزارة.
مدير الإدارة العامة للحماةي المدنية بالجيزة اللواء محمد عدلي دفع بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع قطاع الجنوب.
تبين بالفحص المبدئي اشتعال ماسورة غاز طبيعي خلف مدرسة خاصة دون خسائر في الأرواح، وتتمركز سيارات الإطفاء بموقع البلاغ مع توافد طوارئ شركة الغاز.
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