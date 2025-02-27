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حجز محاكمة "كروان مشاكل" للحكم في قضية سب ليلى الشبح

02:25 م الخميس 27 فبراير 2025

كروان مشاكل

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كتب- أحمد عادل:
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الخميس، حجز محاكمة التيك توكر "كروان مشاكل"، بتهمة سب وقذف المنتجة ليلى الشبح، لجلسة 19 مارس المقبل، للنطق بالحكم.
كانت حررت المنتجة ليلى الشبح محضرا ضد التيك توكر "كروان مشاكل"، تتهمه فيه بالسب والقذف، وقد أحالت النيابة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية لنظر محاكمته.
وسبق اتهام التيك توكر "كروان مشاكل" و"إنجى حمادة " مقدمة برنامج، بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب العامة.

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