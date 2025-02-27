يديره 3 أشخاص.. الداخلية تداهم مصنع سري لمستحضرات التجميل المغشوشة بالقاهرة

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الغش الصناعي واستخدام المواد الضارة في عمليات التصنيع، حيث تمكنت من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج مستحضرات التجميل بالقاهرة، وذلك بعد معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة.

وكشفت التحريات أن المصنع يديره 3 أشخاص مقيمون بدائرة قسم شرطة الأميرية، حيث كانوا يقومون بتصنيع وتغليف مستحضرات تجميل غير مرخصة باستخدام مواد مجهولة المصدر داخل محل تابع لهم.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهم ماكينة تغليف وكميات كبيرة من المواد الخام والمصنعة وعبوات التعبئة والتغليف. كما اعترفوا بالحصول على المواد الخام من مصنع غير مرخص آخر بالمنطقة.

وتم استهداف المصنع الثاني، حيث أُلقي القبض على مالكه وعُثر بحوزته على كميات ضخمة من الأدوات والمواد الخام المستخدمة في التصنيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.