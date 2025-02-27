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هالة صدقى تتهم حساب "أبو جودت" على "فيس بوك" بسبها والنيابة تحقق

02:08 م الخميس 27 فبراير 2025

هالة صدقى

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كتب - صابر المحلاوي:

تباشر جهات التحقيق في الجيزة، تحقيقاتها في البلاغ المقدم من الفنانة هالة صدقي، ضد حساب على الفيس بوك يدعى "أبو جودت"، والذي اتهمته بالتشهير بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم سابقة معرفته.

وأمرت جهات التحقيق بتعقب الحساب الذي اتهمته الفنانة هالة صدقى، ومعرفة هوية صاحبه، تمهيدا لضبطه وعرضه للتحقيق.

كانت الفنانة هالة صدقي تقدمت ببلاغ يفيد تضررها من أحد الأشخاص، للتشهير بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقدمت ما يدل على صحة الاتهام، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتمثلت الاتهامات التي تضمنها بلاغ هالة صدقي، قيام هذا الشخص بإنشاء صفحة على الفيس بوك وادارتها بقصد الإساءة لها، ونشر صور وعبارات للتشهير بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية المتهم.

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