حتت في كرتونة داخل شقة وردان.. 20 مارس الفصل في قضية "مكة" طفلة القناطر

في واقعة 150 ألف ريال.. قرار جديد في تظلم مساعدة هالة صدقي على حفظ التحقيقات

كتب ـ صابر المحلاوي:

قررت محكمة الطفل المنعقدة بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، اليوم الخميس، حجز جلسة محاكمة الطفلة "منه" في واقعة اتهامها بقتل الطفلة "مكة" وتقطيع جسدها لأجزاء، بمنطقة منشأة القناطر، إلى جلسة 20 مارس المقبل للنطق بالحكم في الدعوى.

وأمام جهات التحقيق أقرت المتهمة، 17 عامًا بقتلها الطفلة "مكة" ابنة جيرانها عقب استدراجها داخل شقتها انتقامًا من أسرتها كونهم تسببوا في طردها من سكن كانوا يستأجرونه قبل أن يستأجروا الشقة التي شهدت الجريمة.

وأضافت المتهمة أنها عقب استدراجها الطفلة "مكة" حال لهوها أمام منزلها خدرتها، وقامت رفقة والدتها وشقيقها وسائق تروسيكل، بوضعها في كرتونة وقاموا بنقلها إلى شقة في وردان وهناك تم قتلها، ثم عادلت المتهمة للبحث مع الأهالي عن مكة في محاولة منها لإبعاد الشبهة عنها.

وبدوره ألقى رجال مباحث قسم شرطة منشأة القناطر بالجيزة، القبض على ربة منزل وابنتها لاتهامهم بالتورط في قتل الطفلة "مكة" وتقطيع جثتها لأشلاء والتخلص من جثتها في مياه النيل.